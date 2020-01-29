Медики рассказали о последствиях ежедневного приема энергетиков

Медики рассказали об опасных последствиях ежедневного приёма энергетиков. Помимо влияния на желудок и кишечник, эти напитки сильно истощают организм и нервную систему.

Врач-кардиолог Марьям Курданова объяснила, что при употреблении энергетических напитков организм не получает энергию от него. Энергетик просто активизирует имеющиеся ресурсы человека, тем самым провоцируя более активную деятельность. В случае постоянного употребления таких веществ, организм будет сильно истощаться. Последствия затронут сердечно сосудистую систему, ведь заметно повышается частота сердечных сокращений, что может привести к инфаркту. Пищеварительная система страдает из-за обильного содержания кислот в энергетиках, и, как следствие, у человека начинает развиваться язва. Последней страдает нервная система. Тремор в конечностях и повышенный уровень раздражительности являются признаками её истощения из-за постоянного напряжения.

Врачи настоятельно не рекомендовали вообще употреблять энергетические напитки. В качестве естественной замены подойдут продукты питания, повышающие концентрацию или же одна порция кофеина. В противном случае, при ежедневном употреблении энергетиков, заметно повышается риск преждевременной смерти.

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