Садальский поддержал Отиеву после сюжета об ее алкоголизме в передаче Малахова

Недавно на экраны вышел очередной выпуск передачи Андрея Малахова «Прямой в эфир», в котором показали Ирину Отиеву, якобы страдающую алкоголизмом. Станислав Садальский решил вступиться за певицу.

Сама знаменитость объяснила подписчикам в Instagram, почему ее внешность в эфире телешоу так отличалась от привычного сценического образа. По словам Ирины Отиевой, на тот момент она была больна, а съёмочная группа пришла к ней без предупреждения и запечатлела скрытой камерой. Артистка заявила, ни о каком алкоголизме речи нет.

Заступиться за нее решили многие поклонники и представители шоу-бизнеса, в том числе Станислав Садальский. Он посвятил приятельнице публикацию в своем блоге. После выхода выпуска передачи Малахова журналист сравнил российскую эстраду с котлом, в котором варятся одни и те же безвкусные овощи. «И жалеть о том, что ты не с ними, смешно», — высказался телеведущий.

Актер назвал Отиеву «бриллиантом, которому нужен другой футляр». Как считает Садальский, исполнительница стала жертвой сплетен, но выйдет из ситуации победительницей.

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