Вьетнам купит у России учебно-боевые самолеты Як-130 за $350 млн

Вьетнам заключил контракт с Россией на поставку учебно-боевых самолетов Як-130 стоимостью свыше $350 млн. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

«В 2019 году был подписан контракт на закупку не менее 12 учебно-боевых самолетов Як-130 на сумму свыше $350 млн», — отмечает газета.

По данным издания, эскадрилья приобретаемых Як-130 заменит устаревшие чехословацкие L-39, поставлявшиеся Вьетнаму с начала 1980-х годов.

«Вероятно, Як-130 будут переданы в 915-й учебный авиационный полк, сформированный на одной из вьетнамских авиабаз в 2018 году. В состав полка также входит вертолетная эскадрилья высшего училища ВВС Вьетнамской народной армии, вооруженная вертолетами Ми-8», — говорится в статье.

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