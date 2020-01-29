В Москве задержали бывших сотрудников УВД по ЗАО, которые проходят по делу Ивана Голунова. Об этом сообщает Baza.

Источник The Insider, близкий к правоохранительным органам, также подтвердил задержание бывших полицейских. По словам собеседника, задержаны пять человек: бывший начальник отдела по с незаконным оборотом наркотиков Андрей Широв, его заместитель и бывшие оперативные сотрудники.

Следственный комитет подтвердил задержание бывших сотрудников УВД по ЗАО, занимавшиеся борьбой с коррупцией. Их доставили на допрос в СК.

Их подозревают сразу по трем статьям Уголовного кодекса — фальсификация доказательств, превышение должностных полномочий и хранение наркотических средств.

Все они сейчас находятся на допросах в Следственном комитете на Техническом переулке.

Иван Голунов сообщил корреспонденту The Insider, что сейчас проверяет информацию о задержании полицейских.

Ранее Telegram-канал Baza и «Трансперенси Интернешнл — Россия» опубликовали расследование в котором говорилось, что на Щирова и его родственников, по данным ЕГРЮЛ, зарегистрировано не менее девяти земельных участков в СНТ «Сплав-2», которое находится под Наро-Фоминском в поселке Жихарево. На территории этих участков расположены три объекта капитального строительства, общая площадь которых составляет гектар. По данным Baza, Щиров покупал эти участки в течение десяти лет. Последний участок был куплен в 2018 году.

А в совместном расследовании «Трансперенси Интернешнл — Россия» и «Муниципальный сканер» выяснили, что связывает полковника Щирова с мафией и мошенническими сделками.

Иван Голунов был задержан 6 июня прошлого года в центре Москвы. Как он сам рассказывал позднее, оперативники УВД по Западному административному округу подошли к нему на улице и буквально запихнули в машину, после чего отвезли в отделение. Во время обыска его вещей уже в отделении полиции оперативники вытащили из его рюкзака пакетик с наркотическими средствами. А пресс-служба МВД заявила, что в своей квартире Иван устроил нарколабораторию и опубликовала серию фотографий, которые в последствии оказались фейком.

Голунов, а также его адвокаты, сразу после задержания, а потом и в суде, во время избрания меры пресечения, настаивали, с наркотики журналисту подкинули полицейские, а Голунова во время допросов избили.

«Сотрудники полиции имели возможность подбросить наркотические средства как во время задержания, так и позже — во время личного досмотра. Об этом свидетельствует и тот факт, что найденным пакетик лежал в рюкзаке поверх всех вещей. Если бы он принадлежал Ване, то он был постарался его положить между вещей», — выступал в суде адвокат Дмитрий Джулай.

Задержание известного спецкорреспондента вызвало большой общественный резонанс. Коллеги Голунова организовали серию пикетов напротив здания Петровки 38, а к суду на избрание меры пресечения пришли несколько сотен человек. В итоге сначала суд отправил журналиста под домашний арест, а спустя несколько днем дело было прекращено, а Голунов освобожден. Полицейские же, организовавшие эту спецоперацию, были уволены из правоохранительных органов.

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