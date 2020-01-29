Экс-полковник Захарченко потребовал вернуть ему 9 млрд рублей. Его адвокаты подали иск в суд

29.01.2020, 9:57, Новости дня

Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко подал иск в Никулинский суд Москвы с просьбой пересмотреть решение о конфискации девяти млрд рублей, которые были найдены в квартире его сестры во время обыска. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на адвоката Валерию Туникову.

По словам Туниковой, защита ссылается на вновь открывшиеся обстоятельства: Захарченко признали невиновным в получении взятки в 800 тысяч долларов от ресторатора Меди Дусса. По этому эпизоду его осудили лишь за воспрепятствование правосудию и получение имущественной выгоды от скидки в ресторане.

Как подчеркивается в жалобе, доказательства того, что Захарченко являлся владельцем спорного имущества, основаны именно на материалах уголовного дела. Именно на эти материалы ссылался суд, когда делал вывод о том, что Захарченко долго скрывал от службы и общества свои незаконные доходы.

Пресненский суд Москвы приговорил Захарченко к 13 годам колонии строгого режима за получение особо крупной взятки и воспрепятствование правосудию, а также назначил ему штраф в размере 117 млн 990 тысяч рублей. Позднее Мосгорсуд снизил срок лишения свободы с 13 до 12,5 лет колонии.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Антивирусная программа Avast продает данные о веб-просмотрах миллионов пользователей крупным компаниям, в частности Google. Об этом говорится в совместном исследовании PCMag и Motherboard и опубликованном 27 января на сайте Vice. Согласно исследованию данные продавала дочерняя компания Avast под названием Jumpshot. Ее клиентами были Google, Yelp, Microsoft, McKinsey, Pepsi, Sephora, Home Depot, Condé Nast, Intuit и […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика