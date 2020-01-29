В центре Москвы мужчину обокрали на 3,4 миллиона рублей

29.01.2020, 9:54, Разное

В центре Москвы неизвестный похитил из автомобиля местного жителя сумку с 3,4 миллиона рублей. Мужчина написал заявление в полицию, передает агентство «Москва».

Потерпевший рассказал, что взял в долг у знакомого крупную сумму, чтобы приобрести новую машину. Возбуждено уголовное дело. Личность злоумышленника устанавливают правоохранители, сообщает «Москва 24».



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