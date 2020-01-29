В центре Москвы мужчину обокрали на 3,4 миллиона рублей

В центре Москвы неизвестный похитил из автомобиля местного жителя сумку с 3,4 миллиона рублей. Мужчина написал заявление в полицию, передает агентство «Москва».
Потерпевший рассказал, что взял в долг у знакомого крупную сумму, чтобы приобрести новую машину. Возбуждено уголовное дело. Личность злоумышленника устанавливают правоохранители, сообщает «Москва 24».
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Последнее: Глава Палестины Махмуд Аббас отверг предложенный Дональдом Трампом мирный план, который выгоден только Израилю, пишет The Wall Street Journal. По его словам, автономия на Западном берегу реки Иордан немыслима без Иерусалима, центра её национальной и религиозной идентичности, и палестинцы не продадут его за $50 млрд, как того хотят США. Reuters Президент Палестинской администрации Махмуд Аббас отклонил […]
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