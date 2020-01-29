Рубль подешевел к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» в начале торгов в среду утром вырос на 3 копейки – до 62,32 рубля, курс евро поднялся на 2 копейки – до 68,64 рубля.

Стоимость нефти утром выросла до 59,38 доллара за баррель марки Brent, передает РИА «Новости».





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Последнее: Глава Палестины Махмуд Аббас отверг предложенный Дональдом Трампом мирный план, который выгоден только Израилю, пишет The Wall Street Journal. По его словам, автономия на Западном берегу реки Иордан немыслима без Иерусалима, центра её национальной и религиозной идентичности, и палестинцы не продадут его за $50 млрд, как того хотят США. Reuters Президент Палестинской администрации Махмуд Аббас отклонил […]