Московская биржа открылась ростом

Индекс Мосбиржи в ходе торгов в среду утром вырос на 0,38% и составил 3124,84 пункта, индекс РТС поднялся на 0,52% и достиг 1580,43 пункта.
Следует из данных Московской биржи.
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Последнее: Глава Палестины Махмуд Аббас отверг предложенный Дональдом Трампом мирный план, который выгоден только Израилю, пишет The Wall Street Journal. По его словам, автономия на Западном берегу реки Иордан немыслима без Иерусалима, центра её национальной и религиозной идентичности, и палестинцы не продадут его за $50 млрд, как того хотят США. Reuters Президент Палестинской администрации Махмуд Аббас отклонил […]
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