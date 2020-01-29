Вьетнам решил закупить в России Як-130 на 350 млн долларов

29.01.2020, 9:44, Новости дня

Россия и Вьетнам подписали контракт на закупку не менее 12 учебно-боевых самолетов Як-130 на сумму свыше 350 млн долларов, сообщили СМИ.

Как пишут «Ведомости», приобретаемая ВВС Вьетнама эскадрилья российских самолетов должна заменить устаревшие чехословацкие L-39, поставлявшиеся в страну с начала 1980-х.

По данным газеты, вероятно, Як-130 будут переданы в 915-й учебный авиационный полк, сформированный на одной из вьетнамских авиабаз в 2018 году. В состав полка также входит вертолетная эскадрилья высшего училища ВВС Вьетнамской народной армии, вооруженная вертолетами Ми-8.

Напомним, в марте 2019 года представитель «Рособоронэкспорта» Николай Рубан сообщил, что российская сторона заключила контакты на поставку порядка 100 самолетов Як-130 другим странам.



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