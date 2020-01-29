Бывшие полицейские задержаны по делу журналиста Голунова

Пятеро бывших сотрудников полиции УВД по ЗАО Москвы задержаны по делу журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, сообщил близкий к следствию источник.

Источник рассказал, что «пять бывших сотрудников полиции задержаны по данному уголовному делу, они находятся на допросе в Следственном комитете», передает ТАСС.

Напомним, Иван Голунов был задержан 6 июня по обвинению в попытке сбыта наркотиков, однако позже уголовное преследование было прекращено.

После этого два генерала полиции были уволены указом президента РФ Владимира Путина. Также был отстранен глава антинаркотического отдела УВД по ЗАО Москвы.

В январе журналист подал жалобу на имя нового генерального прокурора Игоря Краснова с требованием официальных извинений от государства за незаконное уголовное преследование.

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Последнее: Пятеро бывших сотрудников УВД по Западному округу Москвы задержаны по делу Ивана Голунова. Они находятся на допросе. Журналист интернет-издания «Медуза» рад, что расследование продвигается. «Справедливость восторжествует тогда, когда будет судебное решение. Надеюсь, что оно будет справедливым», – цитирует Голунова ТАСС. Напомним, что 6 июня 2019 года журналист был задержан полицией. При обысках стражи порядка обнаружили […]