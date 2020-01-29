Вдову Лужкова перестали искать

В минувший вторник городской суд Элисты отменил постановление о розыске вдовы бывшего мэра Москвы Елены Батуриной и направил уголовное дело о клевете в мировой суд. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Эренцена Манжеева – финансового управляющего в деле о банкротстве Виктора Батурина.

Представитель уточнил, что Батурина «представила в апелляцию заявление о рассмотрении этого уголовного дела» во время своего отсутствия. Манжеев также выразил надежду, что мировой судья вынесет справедливый приговор и восстановит его репутацию и честное имя, сообщает телеканал «360».

Напомним, в конце прошлого года против вдовы Лужкова возбудили уголовное дело о клевете в отношении финансового управляющего Манжеева. Мировой суд Калмыкии объявил Батурину в розыск, так как она не являлась на заседания, передает URA.ru.

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