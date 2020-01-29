С борта иностранного судна пропал украинский моряк

29.01.2020, 9:42, Новости дня

С борта иностранного судна пропал украинский моряк. Об этом 28 января сообщила благотворительная организация «Фонд помощи морякам «Ассоль» на своей странице в Facebook.

«К нам обратились родственники моряка, гражданина Украины, который по их сообщению пропал с борта судна в пятницу 24 января. Точно известен менеджер – компания Green Reefers (Норвегия)», – говорится в сообщении.

По информации матери моряка, 37-летнего Евгения Масленникова, инцидент произошел на судне.

Моряк находился на судне-рефреджераторе GREEN ITALIA, которое направлялось из Нигерии в США, оно шло под флагом Багамских островов.

«БО «Ассоль» обратилась за поддержкой в дипломатические службы Украины и оказывает правовую поддержку родственникам», – говорится в сообщении.

С борта судна пропал украинский морякUPD 28/01/2020 19:57По информации от матери моряка и на основании фото Евгения…

Posted by Благотворительная организация "Фонд помощи морякам "Ассоль"" on Teisipäev, 28. jaanuar 2020

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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