С борта иностранного судна пропал украинский моряк. Об этом 28 января сообщила благотворительная организация «Фонд помощи морякам «Ассоль» на своей странице в Facebook.
«К нам обратились родственники моряка, гражданина Украины, который по их сообщению пропал с борта судна в пятницу 24 января. Точно известен менеджер – компания Green Reefers (Норвегия)», – говорится в сообщении.
По информации матери моряка, 37-летнего Евгения Масленникова, инцидент произошел на судне.
Моряк находился на судне-рефреджераторе GREEN ITALIA, которое направлялось из Нигерии в США, оно шло под флагом Багамских островов.
«БО «Ассоль» обратилась за поддержкой в дипломатические службы Украины и оказывает правовую поддержку родственникам», – говорится в сообщении.
С борта судна пропал украинский морякUPD 28/01/2020 19:57По информации от матери моряка и на основании фото Евгения…
Posted by Благотворительная организация "Фонд помощи морякам "Ассоль"" on Teisipäev, 28. jaanuar 2020
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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