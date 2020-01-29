«Пятимесячного сына чудом не завалило обломками». История семьи Духно

Для Украины важно собрать и сохранить истории людей, пострадавших от конфликта на Донбассе. Это делает Фонд Рината Ахметова, чтобы о трагедии помнили и знали во всем мире. Чтобы в Украине и Европе люди смогли ощутить, кто эти дети и старики, которые живут на линии соприкосновения в таких сложных условиях, и почему они продолжают там жить.

Очередная история в проекте «Донбасс и Мирные» – о судьбе Юлии Духно из села Тошковка в Луганской области. В ноябре 2014 года во время ночного обстрела в ее дом попал снаряд «Града».

ВИДЕОВидео: Фонд Рината Ахметова / YouTube

«Только легли спать, как послышался свист. Чудом сына не завалило обломками», – рассказала Юлия.

Пятимесячного сына Артемку женщина накрыла собой, в последний момент выхватив из-под обваливающейся стены. Муж и дочка Маша оказались погребены под грудой руин. Глава семьи погиб, а мама и дети попали в реанимацию. У Юлии был разрыв селезенки и ранение в легкое. У малыша – черепно-мозговая травма, контузия, травматический шок. Он спал рядом с отцом.

«Если бы не встала, накрыло бы его как мужа. Придавило сразу насмерть» – говорит женщина.

Больше всех пострадала Машенька, которой тогда было четыре года. По дороге в больницу девочка перестала дышать, ее подключили к аппарату вентиляции легких. Ребенок впал в кому. Операция требовалась безотлагательно. Всеми медикаментами пострадавших детей обеспечил Фонд Рината Ахметова.

Я бы продавала самые пышные платья в мире. Бесплатно

Маша вернулась к жизни только три недели спустя, когда врачи уже перестали верить в благополучный исход. Но парализованной осталась левая ручка, движение которой восстанавливают в рамках проекта «Ринат Ахметов – Детям. Реабилитация раненых детей». За несколько курсов Маша достигла значительного прогресса. Сейчас увлекается рисованием, а свои рисунки дарит близким.

«Стараемся вообще не говорить про это. Она будто бы все забыла, словно стерлось все из памяти. Особо не помнит, что с ней произошло», – рассказывает мама Маши.

А девочка поделилась своими мечтами.

«Я хочу жить в замке. И чтоб он был нежно-фиолетового цвета. И там, в моем мире, есть море с пальмами и чайками. А в замке живут еще мои друзья, и мы вместе гуляем. А еще у меня там есть розовая собака, которая разговаривает и поет. А еще там есть такой магазинчик, где все продается бесплатно. И я бы там работала продавцом. Я бы продавала самые пышные платья в мире. Бесплатно. А еще у меня там есть розово-желтая машина и красная яхта. Я люблю на ней каждый день кататься по морю. А небо там желтое, а солнце – синее, а облака – фиолетовые», – фантазирует она.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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