В Китае прокомментировали возможность эвакуации иностранцев из Уханя

Китай окажет всю необходимую помощь странам, которые будут особо настаивать на эвакуации своих граждан из Уханя, закрытого на карантин из-за вспышки коронавируса, завила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

«Если есть страны, которые особо настаивают на эвакуации находящихся в Ухане своих граждан, китайская сторона в соответствии с международной практикой, антиэпидемиологическими правилами китайской стороны, сделает соответствующие приготовления и предоставит необходимое содействие и удобства», – говорится в письменном заявлении Хуа Чуньин, передает РИА «Новости».

Так она ответила на запрос журналистов подтвердить, действительно ли Китай пока не разрешает другим странам эвакуировать своих граждан.

Хуа Чуньин подчеркнула, что Пекин придает крайне важное значение защите безопасности и здоровья иностранных граждан на территории провинции Хубэй, будет и дальше принимать эффективные меры и своевременно решать их обоснованные обеспокоенности и требования.

Тем временем политико-юридическая комиссия Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК), курирующая правоохранительную сферу, призвала усилить работу по обеспечению безопасности, чтобы не допустить роста преступности на фоне вспышки коронавируса. В частности, комиссия обратила внимание на необходимость усиления работы всех политических и юридических органов по обеспечению безопасности в медицинских учреждениях и местах скопления населения с целью борьбы с преступлениями, передает ТАСС.

Ранее в среду глава российского правительства Михаил Мишустин утвердил состав оперативного штаба по предупреждению завоза в Россию и распространения нового коронавируса.

К утру среды число зараженных коронавирусом достигло почти 6 тыс. человек, из них более 1,2 тыс. находятся в тяжелом состоянии. Жертвами коронавируса 2019-nCoV стали 132 человека.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, откуда берутся смертельные вирусы и что известно о 2019-nCoV.





СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Сразу два инсайдера — Эван Бласс и Роланд Квандт — опубликовали характеристики и официальные изображения ещё не анонсированного смартфона-раскладушки Samsung с гибким экраном, Galaxy Z Flip. Ожидается, что компания представит устройство на презентации Unpacked 11 февраля. Galaxy Z Flip будет сгибаться пополам по горизонтальной оси, а, кроме того, сможет работать в "полусогнутом" положении. Так можно […]