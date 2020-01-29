Личное: Ты не парься

Вы никогда не думали, зачем известные в прошлом артисты, легендарные спортсмены после завершения своей карьеры пускаются во все тяжкие?

Или начинают политическую карьеру, где им явно не место. Или лезут в общественную деятельность, где выставляют себя идиотами. Или продолжают чем-нибудь заниматься в своём направлении, создавая ледовое говношоу или что-то подобное.



Фото: Соцсети

Зачем?

Ведь этим они, по сути, нивелируют свои прошлые достижения. Была легенда — стал фрик, проходимец или просто труп.

Да, труп, потому что погибший на этой недели Коби Брайан тоже ведь летел на вертолёте по делам в своё баскетбольную школу, а не просто так.

Обидно. Очень обидно. За них за всех. Чего им не хватало-то?

Вроде ведь, не в бедности же живут. Государство выделило автомобиль за Олимпиаду. Жильём обеспечили, так нет же — нужно себя опозорить публичной речью по поводу, в котором сама идиотка ничего и не понимает.

Я думала о причинах, которые побуждают наших бывших кумиров опускаться в наших глазах. Это — деньги.

Нет, на жизнь им хватает. Но не хватает на такую жизнь, чтобы вообще ни о чём не париться, а жить, как хочется.

Миллион, пара миллионов, пять миллионов — это всё, конечно, хорошо. Но вот купишь квартиру, машину, сделаешь ремонт, и этой суммы как не было. А ведь многое хочется. Любой человек, а уж спортсмен-артист тем более, считает, что достоин большего.

И чтобы покрыть потребности, они вынуждены либо позориться, либо рисковать, либо умирать.

Неоднократно говорила вам, что человек может стать самим собой и жить в своё удовольствие, только в единственном случае — когда у него есть на счетах сумма, гарантирующая любой каприз.

На сегодня, по моим прикидкам, это около двухсот миллионов долларов — не меньше.

Есть 200 миллионов? Ты не паришься. Нет этой суммы? Ты выпрыгиваешь из штанов, потому что не хватает того, что есть.

Если ты не чемпион-автогонщик Шумахер, не талантливая писательница Роулинг, не первая ракетка мира в большом теннисе или не имеешь доступа к приватизации нефти, то единственный вариант заиметь 200 миллионов — это выиграть.

К счастью, это возможно. В лотерее Powerball на этой неделе разыгрывается джекпот в 394 миллиона долларов. После уплаты лютых налогов, как раз останется необходимая сумма, чтобы жить человеком.

Лично я верю, что однажды выиграю. Подойду потом к Джоан Роулинг и на пальцах ей докажу, что она — плагиатор. Джоан молча обтечёт, потому что мне — с такими-то миллионами! — будет совершенно плевать, что она может сказать в ответ.

Впрочем, и самой Роулинг будет плевать, что сказала я, учитывая, сколько у неё на счету денег. Возможно, на этой почве мы даже подружимся.

Но для начала, конечно, нужно купить билет. Представители Onlinebooths сделают это по моей заявке, а потом, когда звёзды сойдутся, выплатят мне мой выигрыш. Или, возможно, вам — ваш.

А во сколько вы оцениваете сумму, которая позволит вам не париться?

Источник: Лена Миро

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