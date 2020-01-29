Смартфон от HMD Global Nokia 9.2 PureView получит безрамочный экран

Ранее HMD Global хотела выпустить Nokia 9.1 PureView. Однако теперь компания собирается представить более мощную версию смартфона 9.2 с безрамочным экраном.

Сейчас точные характеристики гаджета остаются неизвестными. Судя по всему, на дисплее будет вырез сверху. Возможно, HMD Global отделит премиальную модель от более бюджетных вариантов. В данном случае существует вероятность, что разработчики сделают круглое отверстие для фронтальной камеры, как на нескольких флагманах прошлого года. Селфи-камера может получить 32- или 48-мегапиксельное разрешение.

При этом, касаемо расположения и размера задних сенсоров, пока что нет никакой информации. Согласно предыдущим данным, корпорация планирует прекратить использовать технологию Light, применяющуюся в Nokia 9 PureView.

Цена за новинку будет ниже, чем у смартфонов других компаний, чтобы привлечь больше покупателей. Возможно, аппарат презентуют в сентябре на берлинской выставке IFA.

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