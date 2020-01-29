Обновлённый кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross заметили на тестах

Буквально несколько дней назад продемонстрировали снимки обновленной модели Mitsubishi Eclipse Cross, которую удалось обнаружить не дорожных испытаниях.
Заезды проходили на немецких дорогах, тогда как именно здесь изначально и начались первые продажи модели. Автомобиль постарались максимально скрыть от публики, применив плотный камуфляж. Вместе с тем головная оптика получит двухуровневое исполнение. В передней части также имеется тонкая полоска, соединяющая две фары.
Ранее специалисты анонсировали, что под капотом данного автомобиля установят 1,5-литровый бензиновый двигатель, который выдает 154 л.с. мощности. Кроме того, клиенты смогут приобрести модификацию с 2,2-литровым мотором на 145 л.с. В настоящее время Mitsubishi Eclipse Cross доступна на рынке по цене от 1,92 млн рублей.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Утром 29 января в Аксайском районе Ростовской области произошла серьезная авария. На трассе М-4 «Дон» столкнулись легковой автомобиль Renault, рейсовый автобус ПАЗ, грузовик Scania и микроавтобус Mercedes, передает РИА Новости. Согласно предварительным данным, водитель фуры не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом. После этого легковушка врезалась в ПАЗ. Микроавтобус, […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Ученые рассказали о 7 преимуществах шоколада для здоровья / 11 января
- Нарусова с раввинами пустилась впляс под «Хава нагилу» на еврейском празднике / 25 декабря
- Мнение: Матчество / 20 января
- ФСБ рассекретила архивные документы об Освенциме / 22 января
- О тесте: Круг ресурсов / 26 января
- В Волгограде женщина погибла на глазах у матери после падения с высоты 7-ого этажа / 8 декабря
- Сильный кашель сына Семена вынуждает Эвелину Блёданс сидеть дома / 14 января
- Астрофизик из США предложил запустить «звездный двигатель» для передвижения Солнца ради спасения Земли / 3 января