Обновлённый кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross заметили на тестах

Буквально несколько дней назад продемонстрировали снимки обновленной модели Mitsubishi Eclipse Cross, которую удалось обнаружить не дорожных испытаниях.

Заезды проходили на немецких дорогах, тогда как именно здесь изначально и начались первые продажи модели. Автомобиль постарались максимально скрыть от публики, применив плотный камуфляж. Вместе с тем головная оптика получит двухуровневое исполнение. В передней части также имеется тонкая полоска, соединяющая две фары.

Ранее специалисты анонсировали, что под капотом данного автомобиля установят 1,5-литровый бензиновый двигатель, который выдает 154 л.с. мощности. Кроме того, клиенты смогут приобрести модификацию с 2,2-литровым мотором на 145 л.с. В настоящее время Mitsubishi Eclipse Cross доступна на рынке по цене от 1,92 млн рублей.

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