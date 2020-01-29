Обновлённый кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross заметили на тестах

29.01.2020, 9:30, Новости дня

Буквально несколько дней назад продемонстрировали снимки обновленной модели Mitsubishi Eclipse Cross, которую удалось обнаружить не дорожных испытаниях.

Заезды проходили на немецких дорогах, тогда как именно здесь изначально и начались первые продажи модели. Автомобиль постарались максимально скрыть от публики, применив плотный камуфляж. Вместе с тем головная оптика получит двухуровневое исполнение. В передней части также имеется тонкая полоска, соединяющая две фары.

Ранее специалисты анонсировали, что под капотом данного автомобиля установят 1,5-литровый бензиновый двигатель, который выдает 154 л.с. мощности. Кроме того, клиенты смогут приобрести модификацию с 2,2-литровым мотором на 145 л.с. В настоящее время Mitsubishi Eclipse Cross доступна на рынке по цене от 1,92 млн рублей.



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