«Сквозь годы»: Алла Пугачева на архивном видео расплакалась под свою песню

Алла Пугачева поделилась в Instagram-микроблоге архивным видео, снятым много лет назад в студии звукозаписи. Примадонна расплакалась, когда ее дочь Кристина Орбакайте исполняла песню из ее репертуара.

В кадре Пугачева, растроганная выступлением дочери, то и дело, вытирает слезы. Кристина Орбакайте исполняет песню матери «Ты на свете есть». Видео создано таким образом, что архивные моменты перетекают в более «свежие», где уже Алла Борисовна поет вместе со ставшей знаменитой наследницей.



Публикация, названная Пугачевой «Сквозь годы», вызвала восторг у поклонников. «Вы лучшая!», «Вы великая!», «Талантище», «Непревзойденная», — рассыпались в комплиментах фолловеры, восхищенные талантом Примадонны отечественной эстрады.

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