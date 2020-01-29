Дмитрий Маликов в день 50-летия показал себя в молодые годы

Сегодня, 29 января, известный музыкант Дмитрий Маликов празднует своё 50-летие, и в честь этого он поделился архивными фото. Поклонники продолжают поздравлять своего кумира и удивляться его внешности, не изменившейся со времен молодости.
Поводом для этого стала очередная публикация в социальной сети, на которой Дмитрий Маликов показал коллаж с самим собой, но только гораздо более молодым. Фанаты не оставили без внимания фотографию и тут же отметили, что за 30 лет их кумир практически не изменился и даже не постарел.
К поздравлениям присоединились не только обычные поклонники Дмитрия Маликова, но и известные российские музыканты, включая Игоря Николаева. Все они пожелали счастья своему коллеге и его семье, творческих успехов и новых свершений.
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