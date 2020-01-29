Заставляли попрошайничать: двое жителей Тольятти похитили инвалида

Двое жителей Тольятти похитили инвалида-колясочника и заставили его заниматься попрошайничеством. Злоумышленников задержали полицейские.

Как удалось установить следователям, мужчины затолкали инвалида в машину и увезли в частный дом в Чапаевске. Через некоторое время потерпевшего отправили в Самару.

Выяснилось, что похищенный ранее состоял в «клане попрошаек». Незаконным бизнесом управляли представители цыганской диаспоры. «Они расставляли своих работников по точкам, а те зарабатывали для них деньги», – передает 63.ru.

Один из задержанных скончался незадолго до суда. Его сообщника приговорили к шести годам лишения свободы.

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