В ООН прокомментировали «сделку века» Трампа по Израилю и Палестине

Организация Объединенных Наций продолжит поддерживать урегулирование конфликта между Израилем и Палестиной на основе резолюций Совета Безопасности и Генассамблеи. Об этом говорится в заявлении ООН, опубликованном 28 января.

США в этот день опубликовали свой план урегулирования, который американский президент Дональд Трамп назвал «сделкой века».

«ООН сохраняет приверженность поддержке разрешения конфликта между Палестиной и Израилем на базе резолюций ООН, международного права и двусторонних договоренностей и реализации видения двух государств – Палестины и Израиля – соседствующих в мире и безопасности в рамках признанных границ от 1967 года», – говорится в заявлении.

План Трампа, кроме прочего, предусматривает создание Палестинского государства и инвестиции на сумму более $50 млрд. Иерусалим останется «неделимой столицей» Израиля, в то время как столицей государства Палестина будет Аль-Кудс, в состав которого войдут восточные районы Иерусалима, сказано в документе. Трамп опубликовал карту возможного расположения двух государств.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньху поддержал план Трампа. Президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что говорит тысячи «нет» этой инициативе. Он назвал сделку «заговором» и «пощечиной века». По его словам, Иерусалим не продается, а Палестина «не преклонит колени».

Израиль оккупировал восточную часть Иерусалима после войны 1967 года и считает весь город своей неделимой столицей. Международное сообщество этого не признает и настаивает на том, что статус города должен быть определен в ходе палестино-израильских мирных переговоров. Палестинцы, в свою очередь, хотят объявить Восточный Иерусалим столицей своего государства.

Административная столица Израиля сейчас находится в Тель-Авиве, а Палестинская национальная администрация базируется в городе Рамалле.

Аббас в 2014 году предлагал сделать Иерусалим общей столицей двух государств. 6 декабря 2017 года Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля и объявил о переносе посольства США в этот город, после чего отношения между США и Палестинской администрацией были практически разорваны.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Утром 29 января в Аксайском районе Ростовской области произошла серьезная авария. На трассе М-4 «Дон» столкнулись легковой автомобиль Renault, рейсовый автобус ПАЗ, грузовик Scania и микроавтобус Mercedes, передает РИА Новости. Согласно предварительным данным, водитель фуры не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом. После этого легковушка врезалась в ПАЗ. Микроавтобус, […]