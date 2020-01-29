Коронавирус набирает обороты – свыше 6000 заболевших по всему миру

29.01.2020, 9:17, Новости дня

По ситуации на 29 января скончались 132 человека.

Число заболевших коронавирусом вновь возросло – по данным на утро 29 января насчитывается уже более 6000 подтвержденных случаев инфицирования. Как сообщают СМИ, список жертв составляет 132 человека.

Число заболевших в Китае достигло 5997 человек, еще в 14 странах инфицированы 64 человека. В критическом состоянии находятся 1239 человек.

Также специалисты китайского здравоохранения говорят о 9239 случаях заболевания. Излечить удалось 108 человек. По мнению китайских ученых, еще неделю или полторы вирус будет набирать обороты, затем, достигнув пика, эпидемия начнет спадать. Об этом объявил Чжун Наньшань руководитель национальной группы экспертов, собранной в Китае для борьбы с заболеванием.

Тем не менее, к сожалению, статистика по новому вирусу уже превзошла заболеваемость атипичной пневмонией, которая разразилась в Китае в 2002-2003 гг. Тогда от SARS (тяжелый острый распираторный синдром) умерли 349 человек за девять месяцев. В Китае он был обнаружен у 5327 человек.

К смерти заболевших коронавирусом приводят последствия заражения, а именно пневмония – вирус размножается в легких, «не интересуясь» верхними дыхательными путями.

Случаи инфицирования коронавирусом наблюдаются уже во многих странах (Япония, Вьетнам, США, Германия, Южная Корея), однако это единичные инциденты. Массово штамм распространился лишь в городе Ухань, откуда и начал свое шествие по миру в конце 2019 года.

В России многократно появлялись сообщения о зараженных, но пока эти случаи не подтвердились. Напомним, что известная телеведущая Елена Малышева призвала не бояться коронавируса, по ее мнению пока нельзя говорить об угрозе пандемии. Также ведущая программы «Жить здорово!» поделилась способами минимизировать угрозу заражения.

Тем не менее, вирусологи считают, что однажды человечество проиграет схватку с вирусами, которые продолжают мутировать.



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