Силовикам откроют все персональные данные россиян

С таким предложением выступил новый министр связи

Сотрудники правоохранительных органов, которые ведут оперативно-разыскную деятельность (в том числе МВД и ФСБ), получат онлайн-доступ к различным конфиденциальным данным россиян. Об этом говорится в презентации нового министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева, которую он представил на заседании рабочей группы Госсовета.

Сегодня правоохранительные органы могут получить доступ к конфиденциальным данным — записям разговоров, sms-сообщениям, сообщениям в мессенджерах, банковской информации — только по решению суда.

Некоторые юристы уже поддержали идею Шадаева, уточнив, что суды редко отказывают представителям силовым органам. Однако следует организовать возможность посмотреть в базе, какой конкретно сотрудник, когда и зачем к такой информации обращался. По словам эксперта по безопасности Александра Колесникова, схожая симтема действует сейчас в ГИБДД — всегда можно узнать, кто из сотрудников и когда обращался за персональными данными конкретного водителя.

По его словам, речь идет о «тревожной инициативе». «Кто бы что ни говорил, но суды сейчас служат барьером для силовиков, которые по любому поводу хотят получать персональные данные граждан. Есть опасность, что теперь запрос данных россиян станет совершенно рутинной процедурой. Это рождает целое поле для возможных злоупотреблений», — признал собеседник «Блокнота».

Между тем, глава международной практики международной группы «Агора» Кирилл Коротеев уже заявил СМИ, что инициатива министра не может быть исполнена без изменения Конституции.

Напонмим, Максут Шадаев в правительстве премьер-министра Михаила Мишустина сменил Константина Носкова. Ранее он занимал посты вице-президента по цифровым платформам «Ростелекома» и генерального директора «РТ Лабс». В 2014–2018 годах был министром связи Московской области, в 2000-х работал помощником руководителя администрации президента, которую возглавлял Сергей Нарышкин.

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