Huawei выпустит новые беспроводные наушники FreeBuds 3 к 14 февраля

Известный китайский бренд Huawei намерен перед 14 февраля выпустить новую линейку беспроводных наушников FreeBuds 3.

В частности, уже с начала будущего месяца состоится старт продаж популярного аксессуара, который получит яркий красный цвет. Напомним, беспроводные наушники FreeBuds 3 получили продвинутый процессор Kirin A1, способствующий более качественной обработке звука. Существенное улучшение коснулось системы подавления шумов.

Также стоит отметить, что новинка имеет продвинутый дизайн, а также специальный кейс для хранения и зарядки устройства. Разработчики анонсировали, что в режиме прослушивания музыки беспроводные наушники FreeBuds 3 могут проработать порядка 4 часов без подключения к зарядному устройству.

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