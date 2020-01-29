В базе Geekbench засветился новый доступный смартфон Samsung

В базе данных Geekbench появились подробности о новом недорогом смартфоне Samsung Galaxy M21.
В частности, данный аппарат получит высокопроизводительный чип Exynos 9611 с частотой ядра 1,74 Ггц. Кроме того, аппарат также получил сдвоенную основную камеру на 24+5 мегапикселей. Известно также, что новинка получила несколько модификаций на 64 и 128 гигабайт встроенной памяти.
Производитель осуществил возможность работы из коробки на операционной системе Android 10. Остальные характеристики аппарата пока остаются зашифрованными. Вместе с тем ближе к официальной презентации также объявят и стоимость нового бюджетного смартфона Samsung Galaxy M21 от ведущего южнокорейского бренда.
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