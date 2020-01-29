«Пропавшая» в Мексике Наталья Андрейченко пожаловалась на травлю

Актриса Наталья Андрейченко пожаловалась на негатив со стороны пользователей соцсетей после истории с ее «исчезновением» в Мексике.

Артистка опубликовала соответствующее обращение в своем Instagram.

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Публикация от Наталья Андрейченко (@natalya_andreychenko) 28 Янв 2020 в 1:16 PST

«Я вам честно хочу сказать – я в таком шоке. У меня такое чувство, что вы все больны, вы все превратились в зомби?», – сообщила она.

Андрейченко раскритиковала пользователей, которые оставили негативные комментарии под ее видеообращением.

«Слушайте, не заходите ко мне в Instagram, нечего вам там делать, не поймете вы меня. Я человек духа, я свободный человек», – сказала она.

Актриса добавила, что «ни перед кем не отчитывается» и при желании может отключить свой телефон.

«Честно говоря, абсолютно не понимаю, как можно с такой агрессией бросаться на женщину, даже не разобравшись, в чем дело», – заключила она.

Ранее сообщалось, что Андрейченко, проживающая в Мексике, пропала. При этом ее автомобиль остался в гараже.

Позже стало известно, что она находилась в «специальном поселении с интересными духовными лидерами».

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