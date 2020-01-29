Глава МИД Ирана о «сделке века»: «Кошмар для региона и мира»

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф назвал предложенную президентом США Дональдом Трампом «сделку века» об урегулировании арабо-израильского конфликта «кошмаром для мира и региона». Об этом он написал в своем Twitter.
«Так называемое «видение мира» – это просто проект мечты обанкротившегося застройщика. Но это кошмар для региона и мира. И это тревожный звонок для всех мусульман, которые лают не на то дерево», – написал Зариф.
The so-called «Vision for Peace» is simply the dream project of a bankruptcy-ridden real estate developer.
But it is a nightmare for the region and the world
And, hopefully, a wake-up call for all the Muslims who have been barking up the wrong tree.#LetsUniteForPalestinians pic.twitter.com/j2CJ9JaH9c
— Javad Zarif (@JZarif) January 28, 2020
План Трампа, кроме прочего, предусматривает создание Палестинского государства и инвестиции на сумму более $50 млрд. Иерусалим останется «неделимой столицей» Израиля, в то время как столицей государства Палестина будет Аль-Кудс, в состав которого войдут восточные районы Иерусалима, сказано в документе. Трамп опубликовал карту возможного расположения двух государства.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньху поддержал план, президент Палестины Махмуд Аббас назвал его «пощечиной века».
Израиль оккупировал восточную часть Иерусалима после войны 1967 года и считает весь город своей неделимой столицей. Международное сообщество этого не признает и настаивает на том, что статус города должен быть определен в ходе палестино-израильских мирных переговоров. Палестинцы, в свою очередь, хотят объявить Восточный Иерусалим столицей своего государства.
Административная столица Израиля сейчас находится в Тель-Авиве, а Палестинская национальная администрация базируется в городе Рамалле.
Аббас в 2014 году предлагал сделать Иерусалим общей столицей двух государств. 6 декабря 2017 года Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля и объявил о переносе посольства США в этот город, после чего отношения между США и Палестинской администрацией были практически разорваны.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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