Глава МИД Ирана о «сделке века»: «Кошмар для региона и мира»

29.01.2020, 9:06, Новости дня

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф назвал предложенную президентом США Дональдом Трампом «сделку века» об урегулировании арабо-израильского конфликта «кошмаром для мира и региона». Об этом он написал в своем Twitter.

«Так называемое «видение мира» – это просто проект мечты обанкротившегося застройщика. Но это кошмар для региона и мира. И это тревожный звонок для всех мусульман, которые лают не на то дерево», – написал Зариф.

The so-called «Vision for Peace» is simply the dream project of a bankruptcy-ridden real estate developer.

But it is a nightmare for the region and the world

And, hopefully, a wake-up call for all the Muslims who have been barking up the wrong tree.#LetsUniteForPalestinians pic.twitter.com/j2CJ9JaH9c

— Javad Zarif (@JZarif) January 28, 2020

План Трампа, кроме прочего, предусматривает создание Палестинского государства и инвестиции на сумму более $50 млрд. Иерусалим останется «неделимой столицей» Израиля, в то время как столицей государства Палестина будет Аль-Кудс, в состав которого войдут восточные районы Иерусалима, сказано в документе. Трамп опубликовал карту возможного расположения двух государства. 

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньху поддержал план, президент Палестины Махмуд Аббас назвал его «пощечиной века».

Израиль оккупировал восточную часть Иерусалима после войны 1967 года и считает весь город своей неделимой столицей. Международное сообщество этого не признает и настаивает на том, что статус города должен быть определен в ходе палестино-израильских мирных переговоров. Палестинцы, в свою очередь, хотят объявить Восточный Иерусалим столицей своего государства.

Административная столица Израиля сейчас находится в Тель-Авиве, а Палестинская национальная администрация базируется в городе Рамалле.

Аббас в 2014 году предлагал сделать Иерусалим общей столицей двух государств. 6 декабря 2017 года Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля и объявил о переносе посольства США в этот город, после чего отношения между США и Палестинской администрацией были практически разорваны.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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