Потенциальный бестселлер Samsung Galaxy M21 готовится к выходу

29.01.2020, 9:04, Разное

Новый смартфон Samsung Galaxy M21, имеющий все шансы стать бестселлером, готовится к официальному выходу. Он получил сертификат Alliance, что указывает на скорое начало продаж новинки.
Samsung Galaxy M21 работает под управлением Android 10. У него имеется основная камера с тремя модулями и полностью безрамочный экран. Также есть поддержка беспроводных сетей стандарта IEEE 802.11, работающих в диапазонах 2,4 и 5 ГГц. Телефон будет оснащён фирменным процессором Exynos 9611 и 4 Гб ОЗУ.

Собственная память устройства пока не известна. Эксперты предсказывают ему 64 или 128 Гб в зависимости от стоимости версии. Таким образом, при небольшой цене, новый Samsung Galaxy M21 может получить очень большую популярность по всему миру.



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