В Роспотребнадзоре предупредили о случаях летального исхода при заболевании гриппом

29.01.2020, 9:04, Разное

Эксперты их Роспотребнадзора рассказали, в каких случаях грипп и его осложнения могут привести к летальному исходу. По словам специалистов, причиной смерти больного является полный отказ от лечения или позднее обращение в больницу.

Грипп считается единственным видом ОРВИ, способным полностью дестабилизировать функционирование всего организма. Инфекция вызывает осложнения сердечно-сосудистой системы, органов кровотворения, дыхательных путей. В отдельных случаях она затрагивает мочеполовую систему или ЦНС. В группу риска медики включают взрослых старше 60 лет и детей до года, а также людей с хроническими болезнями органов дыхания, эндокринной патологией, проблемами с сердцем и сосудами.

В Роспотребнадзоре осложнения, вызванные гриппом, делят на две группы: в первую включены сопутствующие ОРВИ проявления (менингит, отек легких); во вторую – добавление к симптомам бактериальной инфекции, способствующей развитию пневмонии. Летальным исходом грозит острый респираторный дистресс-синдром.

В качестве эффективной профилактики гриппа медики рекомендуют вакцинацию. Лучше всего ее сделать с сентября по ноябрь до сезона активного распространения инфекции, передает «Слово и Дело».



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