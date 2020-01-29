Мишустин утвердил состав оперативного штаба по предупреждению завоза коронавируса

Глава российского правительства Михаил Мишустин утвердил состав оперативного штаба по предупреждению завоза в Россию и распространения нового коронавируса.
«Председатель правительства 27 января провел совещание по вопросам профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции, в ходе которого поручил организовать оперативный штаб по взаимодействию профильных органов исполнительной власти», – говорится в сообщении на сайте кабмина.
В состав оперативного штаба вошли вице-премьер Татьяна Голикова, глава Роспотребнадзора Анна Попова, замглавы аппарата правительства Ольга Кривонос, первый замглавы МВД Александр Горовой, руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергей Данкверт, глава МЧС Евгений Зиничев, заместитель руководителя аппарата правительства Леонид Левин, замминистра иностранных дел Игорь Моргулов, замдиректора Службы внешней разведки Андрей Моряков, глава Минздрава Михаил Мурашко и генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев.
К утру среды число зараженных коронавирусом достигло почти 6 тыс. человек, из них более 1,2 тыс. находятся в тяжелом состоянии. Жертвами коронавируса 2019-nCoV стали 132 человека.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, откуда берутся смертельные вирусы и что известно о 2019-nCoV.
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