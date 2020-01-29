Мишустин утвердил состав оперативного штаба по предупреждению завоза коронавируса

29.01.2020, 8:58, Новости дня

Глава российского правительства Михаил Мишустин утвердил состав оперативного штаба по предупреждению завоза в Россию и распространения нового коронавируса.

«Председатель правительства 27 января провел совещание по вопросам профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции, в ходе которого поручил организовать оперативный штаб по взаимодействию профильных органов исполнительной власти», – говорится в сообщении на сайте кабмина.

В состав оперативного штаба вошли вице-премьер Татьяна Голикова, глава Роспотребнадзора Анна Попова, замглавы аппарата правительства Ольга Кривонос, первый замглавы МВД Александр Горовой, руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергей Данкверт, глава МЧС Евгений Зиничев, заместитель руководителя аппарата правительства Леонид Левин, замминистра иностранных дел Игорь Моргулов, замдиректора Службы внешней разведки Андрей Моряков, глава Минздрава Михаил Мурашко и генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев.

К утру среды число зараженных коронавирусом достигло почти 6 тыс. человек, из них более 1,2 тыс. находятся в тяжелом состоянии. Жертвами коронавируса 2019-nCoV стали 132 человека.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, откуда берутся смертельные вирусы и что известно о 2019-nCoV.  



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: фотогалерея (1 из 15)   развернуть на весь экран     Фото: EPA Леонардо ДиКаприо Фото: EPA Леонардо ДиКаприо Фото: EPA Брэд Питт Фото: EPA Брэд Питт Фото: EPA Шарлиз Терон Фото: EPA Шарлиз Терон Фото: EPA Синтия Эриво Фото: EPA Квентин Тарантино Фото: EPA Квентин Тарантино Фото: EPA Сэм Мендес Фото: EPA Тодд Филлипс […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика