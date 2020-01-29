Раскрыты характеристики нового смартфона Nokia 8.2 5G

Компания HMD Global осуществит презентацию новых смартфонов на предстоящей выставке цифровой техники Mobile World Congress.

Известно, что публике будут продемонстрированы одновременно три модели — Nokia 1.3, Nokia 5.2 и Nokia 8.2 5G, отличающиеся производительностью и внешним видом. Однако некоторые специалисты не уверены в том, что озвученные названия является являются финальными. Также стали известны некоторые подробности о смартфоне Nokia 8.2, который имеет поддержку модема 5G.

Аппарат получит продвинутый восьмиядерный процессор Snapdragon 765. Кроме того, здесь также применили улучшенную основную камеру. По внешнему виду смартфон сохранил привычный дизайн, который максимально походит на ранее представленную модель Nokia 7.2.

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