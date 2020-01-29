Новые флагманы Huawei P40 дебютируют в марте

Новая линейка флагманских смартфонов Huawei P40 будет официально представлена уже в марте 2020 года.

Однако в настоящее время поступают очередные данные об устройствах от инсайдерских источников. В частности, пользователям стали доступны цены на различные версии Huawei P40. Приобрести аппарат в минимальной комплектации можно по цене от 518 долларов, тогда как топовый экземпляр флагманского смартфона Huawei P40 оценивается в 951 доллар.

Напомним, что разница между ценами аппарата Huawei P30 в своей линейке на китайском рынке сейчас составляет от 593 до 1039 долларов. В свою очередь, для европейского рынка стоимость девайсов еще более высокая. Более точные о ценнике на новинку объявят в ходе ближайшей презентации.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: фотогалерея (1 из 15) развернуть на весь экран Фото: EPA Леонардо ДиКаприо Фото: EPA Леонардо ДиКаприо Фото: EPA Брэд Питт Фото: EPA Брэд Питт Фото: EPA Шарлиз Терон Фото: EPA Шарлиз Терон Фото: EPA Синтия Эриво Фото: EPA Квентин Тарантино Фото: EPA Квентин Тарантино Фото: EPA Сэм Мендес Фото: EPA Тодд Филлипс […]