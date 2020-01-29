Определена самая дорогая съемная квартира в Москве

Эксперты агентства «Инком-Недвижимость» нашли самую дорогую квартиру в столице. Шестикомнатный двухуровневый пентхаус в ЖК «Квартал на Ленинском» обойдется москвичам в один миллион рублей в месяц.
Как сообщает Lenta.ru, площадь квартиры составляет 480 квадратных метров. На первом уровне находятся гостиная, столовая, спальня, детская, гардеробная, кладовая и хозяйственная комнаты, а также терраса. На втором уровне есть две спальни, кабинет, две гардеробные и сауна.
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