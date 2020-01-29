Появилось видео полетов Су-35С в Карелии

В Сети появилось видео полетов истребителей Су-35С одного из соединений Западного военного округа (ЗВО) в Карелии.
На кадрах телеканала «Звезда» можно увидеть подготовку боевых машин к полетам, а также процесс взлета. Сообщается, что новые истребители авиационное соединение получило в конце 2019 года.
Напомним, в ноябре в компании «Сухой» сообщили, что пилотажная группа «Русские витязи» получит четыре новых истребителя Су-35С. Позднее Минобороны показало видео с Су-35С, полученными группой «Русские витязи».
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