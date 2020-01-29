«Уральские авиалинии» из-за коронавируса приостановили полеты в Европу

29.01.2020, 8:44, Новости дня

Авиакомпания «Уральские авиалинии» приостанавливает полеты в несколько европейских городов из-за распространения коронавируса.

«В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в КНР и с введением ограничений со стороны властей Китая и Ростуризма на поездки китайских и российских туристов авиакомпания «Уральские авиалинии» вынуждена отменить ряд рейсов своей полетной программы до конца зимней навигации. Отмена коснется направлений, на которых традиционно присутствует большое количество организованных туристических групп из Китая: Екатеринбург – Мюнхен, Екатеринбург – Париж, Екатеринбург – Рим», – говорится в сообщении на сайте компании.

Пассажирам, купившим билеты в Европу, авиакомпания предлагает альтернативные варианты перелетов со стыковками в Москве и Праге.

Ранее авиакомпания уже приостановила полеты из Екатеринбурга и Тюмени на китайский остров Хайнань. Также приостанавливается сообщение с городами Сиань и Ордос из Екатеринбурга.

К утру среды число зараженных коронавирусом достигло почти 6 тыс. человек, из них более 1,2 тыс. находятся в тяжелом состоянии. Жертвами коронавируса 2019-nCoV стали 132 человека.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, откуда берутся смертельные вирусы и что известно о 2019-nCoV. 



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