Нефть подорожала на данных о снижении запасов сырья в США

Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду утром растут на данных Американского института нефти (API) о снижении запасов сырья в стране на минувшей неделе.

Цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 1,26% – до 59,55 доллара за баррель, цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI поднялась на 1,22% – до 54,13 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

По данным API, запасы сырья в США на прошлой неделе упали на 4,3 млн баррелей после роста неделей ранее. Официальные данные американского министерства энергетики будут опубликованы в среду вечером. Аналитики прогнозируют, что ведомство сообщит о росте показателя на 482 тыс. баррелей.

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