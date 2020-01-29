Автоновости: Geely обновила минивэн Geely Jiaji на архитектуре Volvo

Еще в прошлом году начались продажи китайского минивэна Geely Jiaji, однако уже в следующем месяце разработчики намерены продемонстрировать обновленную модель.
Известно, что здесь за основу взята шведская новинка Volvo XC40. Под капотом минивэна установлен 1,8-литровый турбированный двигатель, который выдает 184 л.с. мощности. Вместе с тем автомобиль приводится в движение 6-ступенчатой трансмиссией. Кроме того, покупатели смогут выбрать гибридную модификацию с 1,5-литровым агрегатом, который выдает 190 л.с. мощности.
При таких параметрах средний расход топлива достигает 5,9 литра. Также следует указать, что новинка получила камеру кругового обзора, цифровую панель приборов и улучшенный мультимедийный комплекс с сенсорным управлением. Цена минивэна составляет от 99,8 тысяч юаней.
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