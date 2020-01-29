Компания Suzuki расширяет географию поставок Suzuki Baleno RS

Уже со следующего месяца обновленный хетчбэк Suzuki Baleno RS станет возможным заказать на рынке Индонезии.

Эксперты прогнозируют, что в скором времени данный автомобиль станет возможным приобрести также и на российском рынке. Новинка получила достаточно современный и агрессивный дизайн кузова, отмеченный в решетке радиатора, бамперах и увеличенных колесных дисках.

Вместе с тем под капотом используется 1-литровый турбированный агрегат на 102 л.с. мощности. Кроме того, автомобиль получил 5-ступенчатую трансмиссию. Среди основных опций указываются мультимедийная система, камера заднего вида, а также современные системы безопасности. Выпуском хетчбэка Suzuki Baleno RS занимаются в Индии, а его цена составляет от 888 тысяч рупий.

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