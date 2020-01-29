Первый случай заболевания новым коронавирусом зарегистрирован в Объединенных Арабских Эмиратах, говорится в сообщении министерства здравоохранения страны.
«Первый случай заболевания коронавирусом зарегистрирован в ОАЭ. Состояние здоровья заболевшего стабильное, больной человек находится под медицинским наблюдением», – передает РИА «Новости» сообщение минздрава ОАЭ. В министерстве не уточнили, где и у кого обнаружен коронавирус.
В среду государственный комитет по вопросам здравоохранения Китая сообщил, что жертвами коронавируса 2019-nCoV стали 132 человека.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, откуда берутся смертельные вирусы и что известно о 2019-nCoV.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: «Сложно найти итальянца, который бы с симпатией относился к Меркель. Поэтому такой шаг Конте в сторону Германии рассчитан на положительную реакцию населения», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Генри Сардарян. Так он прокомментировал направление ноты протеста Германии в связи в тем, что премьер-министру Италии Джузеппе Конте не нашлось места в первом ряду при фотографировании на саммите […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- У летевшего из Уфы в Нижневартовск самолета отказал двигатель / 10 декабря
- Мужчина до смерти забил поймавшую его на измене жену в Ачинске / 13 декабря
- Гаджеты: YouTube защитит пользователей от агрессивных высказываний / 13 декабря
- Новосад заявила, что до конца 2020 года в Украине не должно остаться школ с туалетами на улицах / 20 января
- Защита Ассанжа заявила, что ему требуется больше времени для общения с адвокатами / 13 января
- Пушков ответил на попытку Турчинова обвинить Россию в авиакатастрофе в Иране / 12 января
- Путин назначил Орешкина и Мединского своими помощниками / 24 января
- На Урале завели административное дело о неуважении к Путину за комментарий с тремя словами «х**ло» / 28 января