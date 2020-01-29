Эксперты перечислили особенности «сонной диеты»

«Сонную диету» эксперты считают одной из наиболее щадящих и полезных для здоровья. Такой метод похудения, обещающий стабильный сброс веса, омоложение, профилактику болезней и отличное самочувствие, разработали медики из Ирландии. Специалисты перечислили особенности данной диеты.

Ее суть заключается в необходимости изменить свои пищевые привычки и образ жизни. «Сонная диета» предполагает питание от 3 до 5 раз в день нежирными продуктами, физическую нагрузку в виде любой активности, доставляющей удовольствие, а также сон. Эксперты рекомендуют ложиться спать не позже 23 часов и вставать не раньше восьми утра. Для лучшего ночного отдыха необходимо позаботиться о прохладе в спальне и отсутствии освещения. Лучше отказаться от гаджетов за два часа до сна в пользу книги или прогулки. Можно перед укладыванием в кровать сделать упражнения на растяжку и выпить теплое молоко.

«Сонной диеты», утверждают эксперты, можно придерживаться всю жизнь. У людей с лишними килограммами в неделю станет уходить примерно 500 г, а постепенно вес придет в норму и будет стабилен.

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