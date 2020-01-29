Эксперты перечислили особенности «сонной диеты»

29.01.2020, 8:30, Разное

«Сонную диету» эксперты считают одной из наиболее щадящих и полезных для здоровья. Такой метод похудения, обещающий стабильный сброс веса, омоложение, профилактику болезней и отличное самочувствие, разработали медики из Ирландии. Специалисты перечислили особенности данной диеты.
Ее суть заключается в необходимости изменить свои пищевые привычки и образ жизни. «Сонная диета» предполагает питание от 3 до 5 раз в день нежирными продуктами, физическую нагрузку в виде любой активности, доставляющей удовольствие, а также сон. Эксперты рекомендуют ложиться спать не позже 23 часов и вставать не раньше восьми утра. Для лучшего ночного отдыха необходимо позаботиться о прохладе в спальне и отсутствии освещения. Лучше отказаться от гаджетов за два часа до сна в пользу книги или прогулки. Можно перед укладыванием в кровать сделать упражнения на растяжку и выпить теплое молоко.

«Сонной диеты», утверждают эксперты, можно придерживаться всю жизнь. У людей с лишними килограммами в неделю станет уходить примерно 500 г, а постепенно вес придет в норму и будет стабилен.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Министерство занятости и трудовых отношений Узбекистана опубликовало список чиновников, оштрафованных во время хлопкоуборочной кампании 2019 года. Их привлекли к ответственности за организацию принудительных работ. В список попали 43 человека, среди которых – два хокима районов, пять их заместителей, управляющие банков и директора школ, а также один директор торгового комплекса. В списке оштрафованных лидируют чиновники из Самаркандской области, […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика