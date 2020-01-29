Компания Xiaomi не планирует выпускать новый планшет Mi Pad

Китайская компания Xiaomi огорчила своих клиентов официальной информацией относительно нового планшета.

В частности, представители бренда анонсировали, что в наступившем году не следует ожидать появлении в продаже нового девайса Mi Pad. Несмотря на то, что ранее уже звучали анонсы относительно возможности выхода устройства, однако теперь появилось официальное опровержение. В частности, последним выпущенным планшетом является модель Mi Pad 4.

Кроме того, эксперты крайне удивлены тому, что китайский бренд отказался от дальнейшего выпуска смартфона Mi 10 в версии Explorer Edition. Остальные подробности относительно данных устройств будут объявлены несколько позже, ближе к дате их официального выхода.

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