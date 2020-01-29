Компания Xiaomi не планирует выпускать новый планшет Mi Pad

29.01.2020, 8:30, Новости дня

Китайская компания Xiaomi огорчила своих клиентов официальной информацией относительно нового планшета.

В частности, представители бренда анонсировали, что в наступившем году не следует ожидать появлении в продаже нового девайса Mi Pad. Несмотря на то, что ранее уже звучали анонсы относительно возможности выхода устройства, однако теперь появилось официальное опровержение. В частности, последним выпущенным планшетом является модель Mi Pad 4.

Кроме того, эксперты крайне удивлены тому, что китайский бренд отказался от дальнейшего выпуска смартфона Mi 10 в версии Explorer Edition. Остальные подробности относительно данных устройств будут объявлены несколько позже, ближе к дате их официального выхода.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Министерство занятости и трудовых отношений Узбекистана опубликовало список чиновников, оштрафованных во время хлопкоуборочной кампании 2019 года. Их привлекли к ответственности за организацию принудительных работ. В список попали 43 человека, среди которых – два хокима районов, пять их заместителей, управляющие банков и директора школ, а также один директор торгового комплекса. В списке оштрафованных лидируют чиновники из Самаркандской области, […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика