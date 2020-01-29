Эпидемии не избежать? Названа дата появления коронавируса в России

29.01.2020, 8:26, Разное

Согласно официальному докладу, риск завоза в Россию китайского заболевания является «высоким». Штамм коронавируса  2019-nCoV может попасть в страну уже в феврале этого года.

По словам Владимира Чуланова, появлению заболевания в России способствуют следующие факторы: передача вируса воздушно-капельным путем и возникновение новых случаев заболевания в городах на севере Китая, граничащих с российскими населенными пунктами.

Кроме того, повлиять на распространение коронавируса может и празднование 25 января Нового года по китайскому календарю. Как уточняет РБК, в праздничные дни жители Китая часто отправляются в другие страны. 

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