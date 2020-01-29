Вертолет с Брайантом не был оснащен важной системой предупреждения

Вертолет, при крушении которого в Калифорнии погибли девять человек, включая пятикратного чемпиона НБА Коби Брайанта, не был оснащен системой предупреждения о возможном столкновении с землей (TAWS), сообщили СМИ.

Как сообщил телеканал NBC News со ссылкой на представителя национального совета по безопасности на транспорте США (NTSB) Дженнифер Хоуменди, ранее NTSB рекомендовало федеральному управлению гражданской авиации (FAA) сделать систему TAWS обязательной для вертолетов, подобных тому, на котором находился Брайант. Тем не менее, FAA отказалось от такой рекомендации.

«Конечно, система TAWS могла бы помочь», – передает РИА «Новости» слова Хоуменди, отметившей, что нельзя сделать вывод о том, что система обязательно предотвратила бы авиакатастрофу.

Напомним, в воскресенье двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Коби Брайант погиб в при крушении вертолета в США.





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