В Facebook заявили о слежке за пользователями вне соцсети

29.01.2020, 8:26, Новости дня

Компания Facebook сообщила, что получает данные о пользователях соцсети от сторонних сайтов.

На сайте соцсети представили функцию «Действия вне Facebook», которая теперь позволяет управлять информацией о данных, полученных от других сайтов, передает РИА «Новости».

«Действия вне Facebook – это данные, которые компании и организации передают нам о ваших взаимодействиях, например об использовании их приложений или о посещении их сайтов. Они делятся с нами такой информацией с помощью инструментов для бизнеса, например, входа через Facebook», – поясняется на странице.

Компания собирает эти данные, чтобы показывать более актуальную рекламу, рекомендовать группы, события и товары, для помощи компаниям и организациям в измерении результативности их сайтов, приложений или рекламы, а также с целью выявления подозрительной активности – чтобы сделать Facebook «безопаснее».

Отметим, что Facebook давно следит за действиям пользователей, однако в компании часто происходят утечки собранных данных.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: В китайской провинции Хубэй за последние сутки умерли еще 26 человек, инфицированных коронавирусом нового типа 2019-nCoV. Большинство умерших пациентов – старше 60 лет и уже имели какие-либо проблемы со здоровьем, сообщает газета South China Morning Post. По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, общее число жертв вируса достигло 132.  За минувшие сутки были выявлены еще 1459 случаев заболевания пневмонией, […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика