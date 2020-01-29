Мнение: Доверие как ресурс

Сугубо медицински пока проблема китайской эпидемии всё еще в основном китайская. Однако высказываемые мнения, что от обычного гриппа, кори или ДТП умирает гораздо больше людей и ничего, не совсем верно. Пока официальное число выявленных заразившихся удваивается каждые два дня вдвое. Известная шахматно-математическая задача, когда на каждую следующую клетку доски кладется вдвое больше зернышек риса, чем на предыдущую, практического значения не имеет — на 64 клетку шахматной доски просто не хватит имеющегося в мире риса. При удвоении заболевших каждые два дня пропорция немножко другая, но через пару месяцев такими темпами здоровые китайцы тоже закончатся. Либо пропорция изменится (что всё-таки более вероятно). Вопрос: когда это произойдет — сегодня самый важный, так как в расчеты вступает уже не только медицина, а и экономика, и политика.

У этой эпидемии есть и еще одно измерение — информационное. Любая власть при любом кризисе всегда пытается решить задачу про баланс имеющейся информации и той, которую можно опубликовать. Это баланс между достаточной информированностью и нерассуждающей паникой, между коллективным разумом и коллективным психозом. В критических ситуациях всегда приходится решать задачу выбора между индивидуальным спасением и коллективным, который достигается через механизм безусловного подчинения лидеру. Если он работает — то люди подчиняются стратегии коллективного выживания, если он не работает — то возможны варианты. Социум быстро разбивается на более мелкие группы, которые все равно находят своих лидеров и продолжают выживать, но уже в составе этих более мелких групп.

В провинциях Китая уже начинают создаваться стихийные карантинные зоны, в основном в сельской местности и небольших (по китайским меркам) городах, где местные жители сами выставляют блок-посты и перекрывают все дороги, никого не пропуская внутрь охраняемой ими территории. Это еще не массовое явление, но такие решения неизбежны. В городах же население пока подчиняется решениям центральных властей — на видео и фото из сегодняшних мегаполисов видны абсолютно пустынные улицы, люди подчиняются приказу без крайней необходимости не выходить из домов, что разумно — это тоже своего рода самокарантин. Однако как долго такое послушание продится — зависит от результатов борьбы с вирусом и главное — доверием людей к этим результатам.

Это, кстати, ответ на вопрос — почему власть не имеет права лгать по любому поводу. В случае критической ситуации доверие становится одним из важнейших ресурсов. Сказка про пастушка в момент кризиса становится былью. И если в обычной обстановке люди привыкают, что им беззастенчиво лгут, причем лгут гарантированно и всегда, то рассчитывать на то, что они вдруг проникнутся доверием к словам лжецов в кризисной ситуации — весьма нелепо.

Пока китайские власти (во всяком случае внешне) ведут себя вполне уверенно — за несколько дней на пустом месте уже построен один корпус новой больницы в Ухане (и ко 2 февраля ожидается полный ее запуск), уже принято решение о строительстве новой — в такие же рекордные сроки. Это, впрочем, не чисто китайская уникальная способность — после прорыва блокады Ленинграда новую железную дорогу для снабжения города руководство Ленинградского метростроя построило за 17 дней. Возможны ли сейчас в России такие подвиги в случае кризиса — вопрос. Но в любой непонятной ситуации у нас всегда можно провести сеанс экзорцизма — тоже неплохо.

ПС. Кстати, экономические проблемы уже начинаются — зависимость мирового производства самых разных товаров от поставок комплектующих из Китая высока. Логистика поставок включает в себя приблизительно 2-месячный срок, в течение которого из Китая приходят необходимые товары. В случае, если китайская история будет продолжаться дольше, складские запасы неизбежно подойдут к концу, и начнется остановка производств по всему миру. Тогда графики числа зараженных начнут быстро прирастать графиками остановленных производств.

Тем временем в Японии зафиксирован случай заболевания, не связанный с поездкой носителя в Китай — он заразился от предыдущего носителя.

Источник: Эль Мюрид

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