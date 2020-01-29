Джастин Бибер с женой Хейли и семьей на премьере своего реалити-шоу в Лос-Анджелесе

В минувший понедельник в кинотеатре The Fox Bruin Theatre в Лос-Анджелесе состоялась презентация документального телешоу о жизни Джастина Бибера, автором и продюсером которого стал сам Джастин Бибер. 25-летний певец пришел на прмеьерный показ в окружении родных и близких: с ним была его супруга, 23-летняя Хейли Бибер, его мама Патриция Малетт, а также дедушка Брюс и бабушка Диана Дейл. Также артиста поддержали знаменитые друзья: в числе гостей были замечены светская львица Пэрис Хилтон, двоюродная сестра Хейли Айленд Болдуин и многие другие.

На красной дорожке Джастин появился, не изменяя своему стилю: в розовых брюках, кофте-оверсайз, дополнив образ кепкой и массивной цепью. Возможно, поэтому Хейли на его фоне выглядела еще более женственно: она пришла на вечер в черном платье, расшитом пайетками, с откровенными вырезами и в босоножках. Новоиспеченные супруги Джастин и Хейли, позируя перед фотографами, не скрывали своих чувств друг к другу: даже стоя вместе с мамой певец не упускал возможности поцеловать и приобнять жену. Но особенно трогательно он выглядел в компании бабушки и дедушки, которые явно души не чают во внуке.

Джастин Бибер с бабушкой Дианой и дедушкой Брюсом Джастин Бибер с мамой Патрицией и женой Хейли

Новое шоу Justin Bieber: Seasons будет выходить каждую неделю по понедельникам и средам на YouTube-канале артиста. Первую серию реалити-шоу, кстати, уже можно посмотреть. В ней Джастин и Хейли рассказывают, с чего начался их роман. Но поклонникам Бибера как музыканта рано расстраиваться: в шоу, по обещаниям Джастина, найдется место как делам сердечным, так и творчеству. Он приоткроет завесу и впустит зрителей в свою повседневную жизнь, покажет, как он работает в звукозаписывающей студии.

Напомним, в сентябре 2018-го Джастин Бибер и Хейли Болдуин официально зарегистрировали отношения, но с пышным праздником решили подождать. Пауза затянулась аж на год. 24 сентября 2019-го Хейли Болдуин повеселилась на девичнике в Лос-Анджелесе, а уже через пару дней они с Джастином Бибером провели для своих семей предсвадебный ужин в городе Блаффтон, Южная Калифорния. И вот 30 сентября пара отпраздновала бракосочетание в кругу родных и друзей. По слухам, отложить праздник на столь долгий срок пришлось из-за депрессии жениха.

Об отношениях с артистом и трудностях в браке Хейли рассказала в интервью Vogue Australia в середине сентября, за пару недель до торжества.

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