Дарья Мороз почти неделю ходила обнаженной на съемках «Содержанок»

Новый сезон «Содержанок» выйдет на телеэкраны в феврале. Дарья Мороз, получившая одну из главных ролей, пояснила журналистам, что на съемках многосерийного фильма почти неделю ходила обнаженной.

Режиссёром проекта стала Дарья Жук, хотя над первым сезоном работал Константин Богомолов. «Зрители смогут заглянуть за кулисы воображаемого мира героев, почувствовать их несовершенную человечность, рассмотреть детали», — пояснила сценарист. Дарья Мороз не только снялась в киноленте, но и выступила в качестве креативного продюсера. При этом число откровенных сцен с экс-супругой Богомолова в кадре не уменьшилось. По словам самой актрисы, она не стеснялась ходить перед коллегами в обнаженном виде, да и вообще избавилась от многих комплексов. «Я чувствовала себя уверенно, чувствовала поддержку группы», — поделилась знаменитость. Первый раз она принимала участие в подобных эпизодах в картине 1984 года «Милый, дорогой, любимый, единственный». Тогда Мороз было 2,5 месяца.

Как сказала знаменитость, ей понравилось сотрудничество с новым режиссёром. Владимир Мишуков, сыгравший в «Содержанках» роль олигарха Глеба Ольховского, оказывал знаки внимания артистке, которая улыбалась и была в прекрасном настроении. Зрители увидели первый сезон сериала в 2019 году и по достоинству его оценили.

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