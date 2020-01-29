Мнение: За такие вещи можно и партбилет на стол положить

29.01.2020, 8:20, Разное

По следам истории с подпрыгивающим МЧСником.Губернатора Чувашии Игнатьев официально исключили из "Единой России" и обвинили в том, что он "живет в параллельной реальности" и "унижает честь и достоинство офицера" (офицеру, кстати, тоже перепало за то, что подпрыгивал). В общем, партбилет на стол.

По заявлению Пескова, подписанного указа об отставке Игнатьева пока нет. РБК с ссылкой на источники АП заявляет, что Игнатьев должен сам подать в отставку https://www.rbc.ru/politics/28/01/2020/5e2b05289a79479881c8a676 либо на этой, либо на следующей неделе. Зазор, вероятно, связан с поиском замены губернатору-затейнику. Сам губернатор на контакт с прессой не идет.

Кстати, по Суркову схожая история. По словам Пескова, указа об отставке Суркова нет, но ходит ли Сурков на работу, он тоже сказать не может. Так что де-юре он по-прежнему "помощник Путина". А вот является ли он таковым де-факто, это вопрос.

Источник: Colonel Cassad



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