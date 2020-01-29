Мнение: Отдых в Ухани

29.01.2020, 8:19, Разное

Отдых в Ухани.
Врачи из госпиталя где лечат инфицированных в Ухани, предпочитают спать на работе прямо на рабочем месте, чтобы не возвращаться домой и не повышать риск заражения родных и близких.

Между тем эпидемия продолжает шириться как в самом Китае, так и за его пределами.


На 28 января умерло 106 человек.

Источник: Colonel Cassad



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