Мнение: Отдых в Ухани

Отдых в Ухани.
Врачи из госпиталя где лечат инфицированных в Ухани, предпочитают спать на работе прямо на рабочем месте, чтобы не возвращаться домой и не повышать риск заражения родных и близких.
Между тем эпидемия продолжает шириться как в самом Китае, так и за его пределами.
На 28 января умерло 106 человек.
Источник: Colonel Cassad
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Последнее: Роспотребнадзор начал обследование на коронавирус всех туристов, прибывающих в аэропорты из Китая, сообщила пресс-служба ведомства. В сообщении на сайте ведомства указывается, что «начато с 28 января обследование в аэропортах прибытия всех возвращающихся из КНР российских туристов на коронавирусную инфекцию, что встретило полное понимание и содействие российских граждан». Мониторинг Роспотребнадзора выявил в РФ уже 139 человек […]
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