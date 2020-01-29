Сутки на Донбассе. Боевики 12 раз нарушили перемирие, двое украинских военных подорвались на взрывном устройстве

28 января вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает в Facebook пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

«Противник обстреливал наши позиции из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия… 28 января в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве двое военнослужащего Объединенных сил получили боевые ранения. С началом этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет», – сказано в сообщении.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров «Нормандской четверки» – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Роспотребнадзор начал обследование на коронавирус всех туристов, прибывающих в аэропорты из Китая, сообщила пресс-служба ведомства. В сообщении на сайте ведомства указывается, что «начато с 28 января обследование в аэропортах прибытия всех возвращающихся из КНР российских туристов на коронавирусную инфекцию, что встретило полное понимание и содействие российских граждан». Мониторинг Роспотребнадзора выявил в РФ уже 139 человек […]